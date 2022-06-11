VANTSO Başkanı: Erdoğan’dan Kürt sorununun çözümü konusunda açıklama bekliyoruz

VAN (K24)

K24’e konuşan Van Ticaret ve Sanayi Odası (VANTSO) Başkanı Necdet Takva, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Van ziyaretini değerlendirdi.

Van’ın turizm sektöründe ilerleme kaydettiğini dile getiren Takva, “İran’la 300 kilometre sınırımız var. Van’ın yaş ortalaması oldukça genç. Biz 22 yaş ortalamasını gençler için bir fırsat olarak değerlendirmeliyiz. Bu anlamda çalışmalarımız da devam ediyor” dedi.

Turizm sektörünün gelişmesi noktasında önemli bir altyapının hazırlanması gerektiğine işaret eden Takva, sorunların çözümü ekonomideki iyileşmeyi artıracağını ifade etti.

Diğer yandan siyasi iktidarın ve siyaset dünyasının ekonomik çalışmalara odaklanması ve bunun önünü açması gerektiğini vurgulayan Takva, “Çıkarılan yasalarla ticari faaliyetler güçlendirilmelidir. Bu arada, doğrusunu söylemek gerekirse biz sermayeyi kontrol etmiyoruz. Sermayedarlar sermayelerini kontrol ediyor zaten. İşimiz onları temsil etmektir” şeklinde konuştu.

Erdoğan’a çağrıda bulunduklarını ifade eden VANTSO Başkanı Necdet Takva, “Ticaretin önü açılmalı ve taleplerimiz yerine getirilmelidir” dedi.

Kürt sorununun çözümü konusundaki görüşlerini de paylaşan Takva, şunları dile getirdi:

“Huzurun olduğu yerde alışveriş ve ticaret ilerler. Dolayısıyla Kürt sorununun çözümü ve demokratik altyapı için Erdoğan’ın bir çağrıda bulunması gerekir. Halk da bu çağrı karşısında mutlu olur. Bu anlamda Erdoğan’ın hem ekonomik hem de siyasi anlamda çağrıda bulunması gerekir. Erdoğan bu talepleri biliyor ve biz de bu konuda açıklama yapmasını bekliyoruz.”