İtalya'da helikopter kazası: 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

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İtalya’nın Modena bölgesinde, 9 Haziran’da içinde 7 kişiyle birlikte kaybolan helikopterin yeri belirlendi.

Arama çalışmalarına katılan Ulusal Alp ve Speleolojik Kurtarma Kolordusu yaptığı açıklamada helikopterin Cusna Dağı’nda olduğunu duyurdu.

Açıklamada “Kayıp helikopterin Cusna Dağı'ndaki konumu belirlendi. Farklı kurumlardan kurtarma görevlileri bölgede bulunmaktadır” denildi.

Toskana-Emilian Apenin bölgesinde kaybolan helikopterde Eczacıbaşı Holding’in 4 yöneticisi, 2 Lübnan vatandaşı ve 33 yaşındaki helikopterin pilotu Corrado Levorin bulunuyordu.

Reuters, İtalya ANSA ajansına dayandırarak, "İtalya'daki helikopter kazasında, 4'ü Türk 5 kişinin cansız bedeni bulundu" açıklamasında bulundu.

Öte yandan diplomatik kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, İtalya'nın Toskana ile Emilia-Romagna bölgeleri arasındaki Apenin Dağları'nda enkazına ulaşılan helikopterdeki 7 kişiden kurtulan olmadığı bildirildi.