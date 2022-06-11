Erdoğan: Çözüm sürecini bitirmenizi sizden kim istedi diye sorun

VAN (K24)

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van'da toplu açılış töreninde konuştu.

Erdoğan konuşmasında, "Benim için Kürt kardeşlerim ile Türk kardeşlerim arasında fark yoktur. Biz bugüne kadar ayrım yapmadık, yarın da yapmayacağız" diyerek şunları söyledi:

“Van'ı susuz bıraktılar mı? Bunu kim çözmeliydi, belediye. Erdoğan su sorununu çözdü mü? Benim Kürt kardeşlerimi kimsenin susuz bırakmaya hakkı yok diyordum, su sorununu çözdük. Şu anda böyle bir sorun var mı? Ve olmayacak. Hükümete geldiğimiz günden beri Van'ı yeni proje, yatırım ve hizmetlerle kalkındırmak için çalıştık çabaladık. Allah rızası ve millete hizmet gayesiyle yaptık.”

Erdoğan şöyle devam etti:

“Deprem yaralarının sarılmasından terör belasının define kadar Van'ın tüm mücadelesinde hep yanında olduk. Benim için Kürt kardeşlerim ile Türk kardeşlerim arasında fark yoktur. Biz bugüne kadar ayrım yapmadık, yarın da yapmayacağız. Biz hep somut rakamla, icraatla konuşur”

Konuşmasında isim vermeden HDP’ye yüklenen Erdoğan, şunları kaydetti:

“Birileri bölücülük naraları atarken, biz kardeşlik türkülerini bunun için söyledik. Birileri anne-babalarının gözyaşlarını kendi sapkın ideolojilerinin mezesi haline getirmeye uğraşırken biz yaşatmanın peşinde olduk. Biz niçin Diyarbakır Anneleri'nin yanında olduk? Diyarbakır Anneleri Kürt değil miydi? O demokrasiden bahsedenler bir kere Diyarbakır Anneleri'ni ziyaret etti mi? Bizim derdimiz bambaşka. 13-14 yaşındaki Diyarbakır Anneleri'nin yavrularını Kandil'e kaçıranlara bu işin hesabını soruyoruz."

Erdoğan çözüm sürecinden bahsederek, "Çözüm sürecini bitirmenizi sizden kim istedi diye sorun. Masumların kanını dökerek ülkeyi karıştırmayı sizden kim istedi diye sorun. Biz her ne yaptıysak sizinle yaptık, sizin için yaptık. Eser ve hizmet siyasetimizin önüne çıkan engelleri aşmak için döktüğümüz ter sizin için" şeklinde konuştu.