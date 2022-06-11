Politika

Zelenskiy: Avrupa projesi Ukrayna olmadan kesinlikle tamamlanamaz

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Avrupa projesinin kesinlikle Ukrayna olmadan tamamlanamayacağını belirtti.
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dünya Ursula von der Leyen Volodimir Zelenskiy Ukrayna AB

HABER MERKEZİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna'yı ziyaret eden Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile başkent Kiev'de görüştü.

İkili, görüşmelerin ardından basına açıklamada bulundu.

Zelenskiy, Ukrayna'nın AB üyeliği sürecine değinerek, "Avrupa projesi kesinlikle Ukrayna olmadan tamamlanamaz" dedi.

Von der Leyen'in liderliğinin kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Zelenskiy, "Yakın gelecekte, Ukrayna ve Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerimizin yeni bir düzeyde sizinle iletişim kuracağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Von der Leyen, daha önce de 8 Nisan'da Kiev'e giderek Zelenskiy ile görüşmüştü.

​​​​​​​AB Komisyonunun Ukrayna'nın üyelik başvurusuyla ilgili değerlendirmesini 17 Haziran'da açıklaması bekleniyor.

 

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