Politika

Başbakan, KYB Başkanı Talabani ile bir araya geldi

Başkent Erbil’de gerçekleşen görüşmede, Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani ve KDP Politbüro Üyesi Mahmud Muhammed de hazır bulundu.
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kürdistan Mesrur Barzani Bafil Talabani Kubad Talabani KYB

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Başkanı Bafil Celal Talabani ile bir araya geldi.

Başkent Erbil’de gerçekleşen görüşmede, Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Politbüro Üyesi Mahmud Muhammed de hazır bulundu.

Görüşmede, halka daha çok hizmet edilmesi için Kürdistan Bölgesi Hükümeti ve hükümetin reform programına destek verilmesinin önemine vurgu yapıldı.

Çözülmesi gereken konuların masaya yatırıldığı görüşmede konuşan Başbakan Mesrur Barzani, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin, hükümet ortağı tüm tarafların katılımıyla ortak bir programa sahip olduğunu belirtti.

Başbakan, tüm Kürdistani tarafların desteğiyle hükümetin programının uygulanması ve Kürdistan Bölgesi’nin tümündeki vatandaşlara hizmet edilmesi için çalışılması gerektiğini ifade etti.

Görüşmede KYB heyeti, Kürdistan Bölgesi Hükümeti ve reform programının başarısının yanı sıra Kürdistan halkının anayasal haklarının garanti altına alınması için, hükümete desteğini vurguladı.

 

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