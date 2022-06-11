Politika

Neçirvan Barzani, Halbusi ve Hancer ile bir araya geldi

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani’nin, Erbil’de bulunan Sünni Egemenlik Koalisyonu heyetiyle bir araya geldiği bildirildi.
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kürdistan Neçirvan Barzani Muhammed Halbusi Hamis Hancer Fuad Hüseyin Egemenlik Koalisyonu

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Irak Parlamentosu Başkanı Muhammed Halbusi ve Siyade (Egemenlik) Koalisyonu Başkanı Hamis Hancer ile bir araya geldi.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani’nin, Erbil’de bulunan Sünni Egemenlik Koalisyonu heyetiyle bir araya geldiği bildirildi.

Heyete, Irak Parlamentosu Başkanı Muhammed Halbusi ve Egemenlik Koalisyonu Başkanı Hamis Hancer başkanlık ederken, görüşmede Irak’taki son gelişmeler konuşuldu.

Görüşmede, Irak’ın içerisinde bulunduğu siyasi krizi aşmasının yolları ele alındı.

Görüşmeye KDP’li Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin de katıldı.

 

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