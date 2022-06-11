Politika

MSB: Operasyonda 1 asker hayatını kaybetti, 3 asker yaralandı

Kürdistan Bölgesi sınırlarında devam eden Pençe-Kilit Operasyonu'nda meydana gelen patlamada 1 askerin hayatını kaybettiği, 3 askerin de yaralandığı bildirildi.
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kürdistan Pençe-Kilit operasyon PKK asker

HABER MERKEZİ

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, daha önce PKK tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu, Piyade Sözleşmeli Er Fuat Özer’in hayatını kaybettiği, üç askerin de yaralandığını açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada, yaralı askerin derhal hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındığı belirtildi.

Söz konusu operasyonda daha önce de patlama ve çatışmalarda ölen askerler olmuştu.

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