Başbakan: Tüm Kürdistan için tek bir ekip olarak çalışmamız gerekiyor

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, KYB heyetiyle yaptığı görüşmenin ardından, “Tüm Kürdistan için tek bir ekip olarak çalışmamız gerekiyor” dedi.

Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Başkanı Bafil Talabani ve Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani başkanlığındaki KYB heyetiyle bir araya gelmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Başbakan Mesrur Barzani, “Bugün, Kubad Talabani ile reform gündemimizi destekleme çağrılarını yeniledik” dedi.

Başbakan, “Bu, tüm Kürdistan için tek bir ekip olarak çalışmamız gerektiği anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.

Ortak hedeflere odaklanılması çağrısında bulunan Başbakan, “Bafil Talabani liderliğindeki KYB heyetine mesajım: Hepimizin istediği şeye odaklanalım: istikrar, daha iyi kamu hizmetleri ve insanlarımızın hak ettiği gelecek” dedi.

BAŞBAKAN, KYB HEYETİYLE BİR ARAYA GELDİ

Başbakan Mesrur Barzani, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Başkanı Bafil Celal Talabani ile bir araya geldi.

Başkent Erbil’de gerçekleşen görüşmede, Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Politbüro Üyesi Mahmud Muhammed de hazır bulundu.

Görüşmede, halka daha çok hizmet edilmesi için Kürdistan Bölgesi Hükümeti ve hükümetin reform programına destek verilmesinin önemine vurgu yapıldı.

Çözülmesi gereken konuların masaya yatırıldığı görüşmede konuşan Başbakan Mesrur Barzani, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin, hükümet ortağı tüm tarafların katılımıyla ortak bir programa sahip olduğunu belirtti.

Başbakan, tüm Kürdistani tarafların desteğiyle hükümetin programının uygulanması ve Kürdistan Bölgesi’nin tümündeki vatandaşlara hizmet edilmesi için çalışılması gerektiğini ifade etti.

Görüşmede KYB heyeti, Kürdistan Bölgesi Hükümeti ve reform programının başarısının yanı sıra Kürdistan halkının anayasal haklarının garanti altına alınması için, hükümete desteğini vurguladı.