HÜDA PAR Genel Başkanı: HDP’yle ittifak mümkün değil

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Ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Bitlis'te tarihi Başhan Hanı'nda basın mensuplarıyla bir araya gelen HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, memleketi dolaştıklarını ve genel anlamda halkın yüzde 80-85'inin gündeminin ekonomi olduğunu belirtti.

İttifak konusunu konuşmanın çok erken olduğunu, kendilerine bazı partilerden genel başkan düzeyinde gayri resmi ittifak teklif edildiğini belirten Yapıcıoğlu, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dahil bütün siyasi partilere memleket meselelerini, memleketin çözüm bekleyen sorunlarını ve ona ilişkin kendi çözüm önerilerimizi ilettik. Gündemimizde ittifak yoktu. İttifaklara kapımız kapalı değil, ittifak kurabiliriz ama ittifakları konuşmak için çok erken. Bize HDP ile ittifak kurabilir misiniz diye sordular? Şu an itibarıyla çok mümkün görünmüyor. Neden mümkün görünmüyor? Kanaatime göre HDP'nin kendisine ait bir iradesi yok. İradesi kendi elinde değil, başka yerdedir. Böyle olunca o iradelerini teslim ettikleri yerlerle bir siyasi parti olarak gidip, konuşup, ittifakı nasıl gerçekleştireceğimizi, ittifak olup olmayacağını görüşecek halimiz yok. Böyle olunca takdir ederseniz ki bu şartlarda HDP ile bir ittifak mümkün değil."