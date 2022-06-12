Diyarbakır’da yangın: 1 kişi yaşamını yitirdi
HABER MERKEZİ
Yenişehir ilçesi Aziziye Mahallesi'ndeki 25 katlı binanın 20'nci katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Bina sakinleri ekiplerce tahliye edildi, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangında yaralanan kişi kaldırıldığı hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Dumandan etkilenen 50’ye yakın kişi ve itfaiye erleri hastanede tedavi altına alındı. (Kaynak: Ajanslar)