Fransa'da halk genel seçim için sandık başında

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Yaklaşık 48,7 milyon seçmenin bulunduğu ülkede halk, Ulusal Mecliste görev yapacak 577 milletvekilini belirlemek için sandık başına gitti.

Oy kullanma işlemi Fransa'nın ana kara topraklarında, yerel saatle 08.00'da başladı, 18.00'de sona erecek. Büyük kentlerde ise saat 20.00'a kadar oy kullanılabilecek.

Yurt dışı seçmenin halihazırda oy kullandığı seçimde, oy verme işlemi saatleri deniz aşırı topraklarda ise farlılık gösterecek.

Seçimde 6 bin 293 aday milletvekili olmak için yarışıyor.

İlk turda bir adayın salt çoğunluğu sağlayamadığı sandalyeler için ikinci tur yapılacak.

Araştırma şirketleri, sandıkların kapanmasından itibaren seçimin tahmini sonuçlarını vermeye başlayabilecek.

Seçimlerin 19 Haziran'da düzenlenecek ikinci turuna, yüzde 12,5 ve üzeri oy alan adaylar katılabilecek. Bu turda en fazla oyu alan aday milletvekili seçilecek.

Seçimde, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un liderliğindeki Ensemble (Birlikte) ve aşırı solcu Jean-Luc Melenchon liderliğindeki Nupes ittifakları yarışıyor.

Nisan ayındaki cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda 3'üncü olan aşırı solcu Fransa Boyun Eğmeyen Partili (LFİ) Jean-Luc Melenchon'un girişimiyle, "tarihi adım" olarak nitelendirilen LFİ, Yeşiller Partisi (EEVL), Sosyalist Partisi (PS) ve Komünist Partiyi (PCF) kapsayan "Sosyal ve Ekolojik Yeni Halk Birliği" (Nupes) ittifakı kuruldu.

Nupes ittifakı, mecliste salt çoğunluğu (289 sandalye) alarak, Melenchon'un başbakan olarak atanmasını hedefliyor.

MACRON'UN SİYASETİ İÇİN ÖNEMLİ BİR SEÇİM

İkinci kez cumhurbaşkanı seçilen Macron'un vaatlerini yerine getirebilmesi için, genel seçimlerde mecliste salt çoğunluğu sağlayabilmesi ve hükümeti kurabilmesi büyük önem taşıyor.

Ipsos-Sopra Steria şirketlerinin 6-7 Haziran'da yaptığı seçim anketine göre, genel seçimlerde Ensemble ittifakı, mecliste 260 ila 300 milletvekili elde edecek.

Nupes'ün 175 ila 215 sandalye, merkez sağdaki Cumhuriyetçiler Partisi (LR), Bağımsızlar ve Demokratlar Birliği (UDI) dahil çeşitli sağ partilerin toplam 35 ila 55 sandalye alması öngörülüyor.