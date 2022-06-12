'Rusya, DSG'ye Girê Spî ve Serêkaniyê için söz verdi'

ERBİL (K24)

8 Haziran’da Demokratik Suriye Güçleri (DSG) Genel Komutanı Mazlum Abdi, Rojava’nın Haseke kentinde Rus heyetiyle bir araya gelerek Türkiye’nin düzenlemek istediği operasyonu görüştü.

K24’e konuşan kaynaklar, toplantıda DSG’nin Rus heyetten hava sahasının korunması talebinde bulunduğunu belirtti.

Kaynaklar, Rus heyetin DSG’lilere dirençli olmalarını söylediğini ve iki yıl önce Türkiye’nin ele geçirdiği bölgelerin (Girê Spî ve Serêkaniyê) geri alınmasında destek ve yardımda bulunacağına dair söz verdiğini ifade etti.

LAVROV’UN ANKARA’DAKİ TAVRI

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov aynı tarihte (8 Haziran) Ankara’ya ziyarette bulunarak Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu’yla bir görüşme gerçekleştirmişti.

Görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında Türkiye’nin Rojava’ya yönelik olası operasyonu hakkında somut bir ifade kullanılmaması dikkat çekmişti.

Lavrov ise, "Türk dostlarımızın, dış güçler tarafından (Suriye) sınırlarında oluşturulan tehditlerle ilgili hassasiyetlerini dikkate alıyoruz. Uluslararası toplum Suriye'deki şartları ağırlaştırıyor. ABD, Suriye'de gayrimeşru şekilde bir takım örgütleri besliyor" ifadelerini kullanırken, bir sonraki toplantının Temmuz ayında Nursultan'da yapılacağını söylemişti.

ESAD: TÜRKİYE'NİN HER SALDIRISINA KARŞI KOYACAĞIZ

RT’ye konuşan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Türkiye’nin Rojava’ya yönelik olası operasyonuyla ilgili, “Suriye, resmi ve kamusal düzeyde Türkiye’nin her türlü işgal girişimine karşı mücadele edecektir” şeklinde konuştu.

Esad, “Kürtler tarih boyunca Suriye’de yaşamıştır ancak bazıları taşeron gibi hareket ediyor. Suriye’nin doğusundaki halkın büyük çoğunluğu işgale karşıdır. Taşeronlara kaldıkça işgalciler daha da güçleniyor ancak bu işgalcilerin ülkemizden kovmak için taşeronları ortadan kaldırmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.