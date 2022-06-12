Lübnan'da bir bidon benzinin fiyatı asgari ücreti aşıyor

HABER MERKEZİ

Ülkede bir bidon benzinin (20 litre) fiyatı 700 bin Lübnan Lirası’na (25 dolar) ulaşırken, ülkede asgari ücret 675 bin lira.

Akaryakıt bayileri, hızlı yükselişe geçen akaryakıt fiyatlarındaki son gelişmeleri görüşmek üzere bir toplantı düzenledi.

Akaryakıt bayileri temsilcisi Fadi Ebu Şakra, "Döviz platformunda ve karaborsada doların yüksek fiyatına ek olarak, yüksek küresel petrol fiyatları nedeniyle akaryakıt fiyatlarında çılgın artış yaşanıyor. Bir bidon benzinin (20 litre) fiyatı 700 bin Lübnan Lirası’na (25 dolar) ulaşınca vatandaş artık bu yükselişin yükünü taşıyamaz hale geldi. Ayrıca, akaryakıt bayileri çok fazla zarara uğruyor. Yine de vatandaşlara yakıt sağlamaktan asla geri durmadılar. Bazı istasyon sahipleri artık devam etme ve akaryakıt fiyatlarını önceden güvence altına alma olanağına sahip değil" dedi.

Uzun süredir izlenen politikanın istasyon sahiplerinin iflasına yol açtığına dikkat çeken Ebu Şakra, akaryakıt bayilerinin ve istasyon sahiplerinin yaşadığı zorluklar ışığında sektördeki durumu görüşmek üzere Enerji Bakanı Velid Feyyad'dan acil randevu talep ettiklerini de sözlerine ekledi.

Ebu Şakra, fiyatlarda yaşanan dalgalanma kaynaklı büyük zarara uğramaları nedeniyle fiyat tarifesi için belirli bir zaman olması gerektiğini ifade etti.

Ebu Şakra son olarak ülkenin ve özellikle petrol sektörünün yaşadığı zor ve çetin koşullar ışığında akaryakıt bayilerinin vergi ve harçlarının düşürülmesi çağrısında bulundu. (Kaynak: Şarkul Avsat)