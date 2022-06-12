Sadr Haşdi Şabi’yi kutladı ve siyasetten uzak durmasını istedi

ERBİL (K24)

Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, Milis grubu Haşdi Şabi’nin kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Sadr, Haşdi Şabi’nin siyaset, ticaret ve siyasi çekişmelerden uzak durması gerektiğini belirtti.

Tüm Haşdi Şabi üyeleri ve liderlerinin komuta merkezine bağlı olması gerektiğini vurgulayan Sadr, “Farklı güç, grup ve isimlerden de uzak durmalıdırlar” diye ekledi.

Şİİ MİLİS GRUBU HAŞDİ ŞABİ

Haşdi Şabi, Iraklı Şii dini merci Ayetullah Ali Sistani'nin fetvası üzerine 2014 yılında DAİŞ’e karşı savaşmak üzere kuruldu.

Çok sayıda silahlı grubun birleşiminden oluşan Haşdi Şabi, zaman içinde yasal bir statüye kavuştu ve Irak ordusunun bir parçası haline geldi ancak kendi başına hareket etmesi nedeniyle sürekli eleştirilerin odağında oldu.

Haşdi Şabi'nin Irak Parlamentosu'nda da siyasi temsilcileri bulunuyor.

Haşdi Şabi Kurulu Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis, 3 Ocak 2020’de Bağdat Havalimanı’nda ABD tarafından düzenlenen hava saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’yle birlikte öldü.