DSG’den DAİŞ hücre yapılanmasına operasyon

HABER MERKEZİ

Demokratik Suriye Güçleri (DSG) Basın İrtibat Merkezi tarafından yapılan açıklamada özel birliklerin, Haseke’nin doğu kırsalında Hol ilçesi yakınlarında bir operasyon düzenlediği bildirildi.

Açıklamada yapılan operasyon sonucunda 3 kişiden oluşan bir DAİŞ hücresini çökerttiği belirtildi.

Hücre evinden Haseke köyleri ve diğer bölgelerde faaliyet gösteren DAİŞ mensuplarına finans desteği sağlandığı kaydedildi.

Açıklamaya göre, operasyonda örgüte ait çok sayıda silah, teçhizat ve belge ele geçirildi.

DSG, Uluslararası Koalisyon’un desteğiyle 23 Mart 2019'da DAİŞ’in kontrolüne bulunan Baxoz kasabasına yönelik düzenlediği bir operasyonla kasabayı örgütün elinden almıştı.