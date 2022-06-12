Ekonomi

Irak, ABD ile Avustralya’dan buğday alacak

Irak’ın, ABD ile Avustralya’dan 1,5 milyon ton buğday alacağı bildirildi.
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Irak buğday Irak

ERBİL (K24)

Irak Ticaret Bakanlığı, bu hafta içinde 1,5 milyon ton buğday alımı için ABD ile Avustralya’yla anlaşma imzalanacağını açıkladı.

Açıklamada, buğday ihtiyacının yerli üretimden karşılanamamasına karşın bakanlığın planlama yaptığı belirtildi.

Nisan ayında yerli üreticiden 1,7 milyon ton buğday alınırken, Erbil, Duhok, Süleymaniye, Kerkük ve Ninova vilayetlerinde buğday teslimat sürecinin devam ettiği kaydedildi.

Irak genelinde toplam buğday miktarının 2,9 milyon tona ulaşması bekleniyor.

Ticaret Bakanlığı’ın verilerine göre 2021 kışında yaklaşık 4 milyon 234 bin ton buğday hasadı yapıldı. 2020’de ise bu miktar 6 milyon tonun üzerindeydi. Buğday hasadındaki düşüşün kuraklıktan kaynaklandığı ifade ediliyor.

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