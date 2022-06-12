Diyarbakır’da bir mahallenin adı ‘telaffuzu zor’ diye değiştirildi

DİYARBAKIR (K24)

Sur İlçesi Belediye Meclisi tarafından 13 Mayıs’ta alınan kararla, Kıtılbil Mahallesi’nin ismi Fetih Mahallesi olarak değiştirildi.

Değişikliğe gerekçe olarak, Kıtılbil isminin “telaffuzunun zor” olması gösterildi.

Değişikliğe tepki gösteren mahalle sakinlerinden Prof. Dr. Aziz Yağan, şunları belirtti:

“Kıtılbil Diyarbakır’ın Sur ilçesinde artık olmayan bir köyün ve alanının adıdır. Sur belediyesi tarafından Kıtılbil adı Fetih Mahallesi olarak değiştirildi. Kıtılbil’in Ermeni ya da Süryani köyü olduğuna dair görüşler var ve bu, Kıtılbil’in tarihsel bir isim olduğu konusunda titiz olmamızı gerektiriyor. Tarihi yer adlarının korunması, tarihi mekanların korunması kadar önemlidir. Diyarbakır’da özellikle tarihi kalenin dışındaki bazı sokak ve caddelerin isimleri değiştiriliyor. Bu yerler yeni yerleşim yerleri olduğu için buraların isimlerinin değiştirilmesi olağan karşılanabilir. Ancak tarihi yerlerin isimlerinin korunması kent ve dünya mirası açısından önemlidir.”

Prof. Dr. Yağan, “Kıtılbil Mahallesinde bir bulvara, caddeye ya da kentin yeni oluşan bir mahallesine Fetih ismi verilebilir. Tarihindeki ve günümüzdeki dilsel ve kültürel çoğulluğuyla övünen Diyarbakır’ın binlerce yıllık geçmişini, mirasını günümüzde de korumak zorundayız. İsimlerin korunması da kent hafızasının, geçmişin mirasının korunmasının gereğidir. Diyarbakır’da tarihi mekan ve bölge adlarının korunması prensip olmalı, değiştirilmiş olsa bile asıl adın iadesi sağlanmalıdır. Bu nedenle, tarihi bölgeyi işaret eden Kıtılbil isminin değiştirilmesi kararı yeniden gözden geçirilmelidir” ifadelerini kullandı.