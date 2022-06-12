Savaşın merkez üssü Severodonetsk’te şiddetli çatışmalar

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Rusya, Ukrayna'nın doğusundaki Severodonetsk kentine odaklandı. Luhansk Valisi Serhiy Hayday, kentte şiddetli çatışmaların sürdüğünü belirtti. Ukrayna güçleri, sanayi bölgesinin kontrolünü elinde tutuyor.

Şehirdeki Azot kimya fabrikasının altındaki sığınaklarda yaklaşık 800 sivil bulunuyor.

Luhansk Valisi, Rus güçlerin bölgede lav silahı kullandığını da öne sürdü. Saldırılar sonucu, sivil yerleşimlerde hasar meydana geldiğini, can kayıpları olduğunu ifade etti.

Ülkenin batısındaki Ternopil bölgesindeki Çortkiv kenti füze saldırısının hedefi oldu. Askeri bir tesis kısmen yıkıldı, 22 kişi yaralandı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Batı ülkelerinin Ukrayna'ya sağladığı tanksavar ve uçaksavar füze sistemlerinin bulunduğu deponun imha edildiğini duyurdu. Ukrayna'ya ait 3 savaş uçağının düşürüldüğünü de açıkladı.

SAVAŞTA KAYIPLAR ARTIYOR

Savaş, 3 buçuk ayı aşkın süredir devam ederken kayıplar da artıyor. Ukrayna Devlet Başkanlığı Danışmanı Oleksiy Arestoviç, günde 200 ile 300 askerin öldüğünü açıkladı.Binlerce Ukrayna askeri de yaralandı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Kiev'de bir hastanede tedavi gören yaralı askerleri ziyaret etti.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya'nın kayıplarına ilişkin güncel verileri paylaştı. 32 bin 150 Rus askerin öldürüldüğü, Rus ordusuna ait bin 430 tank, 212 uçak ve 178 helikopterin imha edildiği bilgisi verildi.