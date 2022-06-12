Peşmerge ve Uluslararası Koalisyon DAİŞ’e karşı ortak planı görüştü

ERBİL (K24)

Peşmerge Bakanlığından yapılan açıklamada Peşmerge Bakanı Şoreş İsmail ve yetkililerin, Uluslararası Koalisyon’un askeri danışmanlarından oluşan heyetle bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamaya göre General Dosic başkanlığındaki heyetle yapılan görüşmede Peşmerge Güçleri’nin askeri ve idari durumun yanı sıra reform, yeniden örgütlenme ve birleşme süreçleri ele alındı.

Peşmerge Bakanlığının Irak Savunma Bakanlığı ile ilişkilerinin de değerlendirildiği belirtilen açıklamada, terör örgütü DAİŞ’le daha etkin mücadele etmek için işbirliği ve ortak askeri planların önemine vurgu yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada Uluslararası Koalisyon’un Peşmerge Güçleri ve Kürdistan Bölgesi’ne desteğinin önemine vurgu yapıldı, Peşmerge’nin ulusal bir güç olması için bu desteğin devam etmesi gerektiği kaydedildi.

Konuk heyete başkanlık eden General Dosic’in Peşmerge Güçlerindeki reform sürecinin gidişatından duyduğu memnuniyeti dile getirdiği ifade edilen açıklamada, Uluslararası Koalisyon’un Peşermge’yi desteklemeye devam edeceğini vurguladığı belirtildi.