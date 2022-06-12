39 il için kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son değerlendirmelere göre; 13.06.2022 Pazartesi günü Türkiye’nin büyük bir bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak olması bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

YAĞIŞ BEKLENEN İLLER

Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Burdur, Çankırı, Çorum, Denizli, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Isparta, Mersin, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Konya, Kütahya, Manisa Maraş, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon, Uşak, Yozgat, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Osmaniye’de Pazartesi günü (13.06.2022) yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

1 HAFTA SÜRECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 13- 19 Haziran 2022 tarihlerini kapsayan haftalık tahminine göre hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında, iç kesimlerde yer yer mevsim normalleri altında seyredeceği belirtildi. Yağışların gelecek hafta pazar gününe kadar sürmesi bekleniyor.

FIRTINA UYARISI

Rüzgarın 13.06.2022 Pazartesi günü Van’ın güney ve doğusu, Şırnak ve Hakkari’nin güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.