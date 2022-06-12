Başkan Barzani ve Sadr Irak’ın siyasi durumunu görüştü
ERBİL (K24)
Başkan Mesud Barzani, Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede Irak'taki durum ve siyasi süreçteki son gelişmeler ele alındı.
Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), Sadr Hareketi ve Siyade (Egemenlik) İttifakı tarafından “Ulusal Kurtuluş Koalisyonu” kurulmuştu.
Koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı KDP’nin aday gösterdiği Reber Ahmed, Başbakan adayı ise Muhammed Cafer Sadr olmuştu.
Ulusal Kurtuluş Koalisyonu, parlamentoda çoğunluğa sahip ancak hükümeti kurma girişimleri sonuçsuz kaldı.
Irak’ta genel seçimlerin üzerindne 8 ay geçmesine rağmen henüz yeni hükümet kurulamadı.