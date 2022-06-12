Başbakan: Kürdistan’ın köyleri için daha fazla çaba harcanmalı

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, hükümet kurumlarını ziyaret programı çerçevesinde Bayındırlık ve İskan Bakanlığını ziyaret etti.

Bayındırlık ve İskan Bakanı Dana Abdulkerim ve bakanlık yetkilileriyle özel bir toplantı gerçekleştiren Başbakan, bakanlığın projeleriyle ilgili bilgi aldı.

Bakan Dana Abdulkerim, bakanlığın projelerini hükümetin dört yıllık çalışma programı çerçevesinde gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Başbakan Mesrur Barzani, ekonomik krize rağmen eldeki bütçeyi değerlendiren hükümetin özel sektörün desteğiyle projeleri hayata geçirdiğini ifade etti.

Kürdistan Bölgesi kentlerinin Irak kentleriyle ticaretini geliştirmek için yolların yapılmasına önem verdiklerini belirten Başbakan, stratejik projelere odaklandıklarını vurguladı.

Kürdistan köylerinin durumuna da değinen Başbakan, “Kürdistan’ın köylerinin yaşatılması ve köylülerin yaşam standartlarının yükseltilmesi için daha fazla çaba harcanmalı” ifadelerini kullandı.

Köylerin yollarının yenilenmesi gerektiğini ifade eden Başbakan, hükümetin bu özel sektörün işbirliğiyle köylerle ilgili projeleri desteleyebileceğini söyledi.

Köylüler için meslek kursları açılması gerektiğini vurgulayan Başbakan, köylerin Kürdistan Bölgesi’nin kalkınmasındaki rolüne vurgu yaptı.

Başbakan ayrıca bakanlık çalışanları ve yetkililerine daha fazla hizmet etmeleri için vatandaşları rutinlerden kurtarmaları gerektiğini kaydetti.