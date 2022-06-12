Politika

İngiltere: Rusya, Severodonetsk’te askeri üstünlüğünü kullanıyor

İngiltere, Rusya’nın Ukrayna’nın Severodonetsk şehrindeki toprakları kademeli olarak ele geçirmek için askeri üstünlüğünü kullandığını açıkladı.
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dünya Rusya Ukrayna Severodonetsk askeri üstünlük

HABER MERKEZİ

İngiltere Savunma Bakanlığı’nın istihbarat değerlendirmesine göre, Rusya Ukrayna’nın Severodonetsk şehri ve çevresindeki toprakları kademeli olarak ele geçirmek için birlik ve topçu sayısındaki üstünlüğünü kullanıyor.

Bakanlık Twitter üzerinden yapılan son istihbarat güncellemesinde, Rusya’nın muhtemelen son haftalarda bazı muharebe oluşumlarından üçüncü taburu konuşlandırmaya hazırlanmaya başladığı ifade edildi.

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, İngiliz mevkidaşı Ben Wallace ile dün Kiev’de verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini bildirdi.

Rezkinov Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Bugün verimli ve samimi tartışmalar yaptık. İngiltere’nin Ukrayna’ya verdiği sarsılmaz destek için teşekkür ederiz. Asla teslim olmayacağız” ifadelerini kullandı.

Diğer yandan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, günlük ulusa sesleniş konuşmasında Severodonetsk’te şiddetli sokak çatışmaların devam ettiğini belirterek, “İşgalcilerin ilerleyişine haftalardır engel olmayı başaran ve savunmamızı güçlü tutan tüm savunucularımızla gurur duyuyorum” dedi.

Donbas’ın halen direndiğini ifade eden Zelenski, bu bölgede dahil olmak üzere Rusya’nın uğradığı kayıpların son derece önemli olduğunu ve toplamda Rus ordusunun yaklaşık 32 bin kişi kaybı olduğunu belirtti.

 

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