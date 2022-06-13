Sağlık

Maymun çiçeği virüsü bir ülkeye daha sıçradı

Güney Amerika ülkesi Venezuela'da ilk kez maymun çiçeği virüsü tespit edildiği bildirildi.
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ABD maymun çiçeği virüsü Venezuela virüs vaka

HABER MERKEZİ

Venezuela Sağlık Bakanlığı Twitter hesabından yapılan açıklamada, vakanın başkent Caracas'taki Simon Bolivar Uluslararası Havalimanı'nda yapılan kontrolde ortaya çıktığı belirtildi.

Hastanın derhal izolasyona alındığını kaydedilen açıklamada, "İspanya'nın Madrid kentinden ülkeye giriş yapan hasta, Barselona'da iki kişiyle temas halinde olmuş" ifadesine yer verildi.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), şimdiye kadar 80 maymun çiçeği vakasını doğrularken 50 vaka henüz araştırılıyor.

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere ikiye ayrılıyor.

Virüsün Kongo türünün yüzde 10'a kadar ölüm riski bulunurken Batı Afrika türünün her 2 vakadan birinde yüzde 1 ölüm oranına sahip olduğu biliniyor.

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.

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