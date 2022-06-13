Af Örgütü: Rusya misket bombalarıyla yüzlerce sivili öldürdü

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Uluslararası Af Örgütü, Rus güçlerinin 9N210/9N235 parçalı bombaları ve belirli aralıklarla patlayan daha küçük mayınlar fırlatan roketler olan "dağılabilir" mühimmatları defalarca kullandığına dair kanıtlar bulduğunu söyledi.

BBC, Kharkiv'deki yerleşim bölgelerindeki beş ayrı etki alanını ziyaret etti ve misket bombalarıyla ilişkili belirgin, simetrik bir parçalanma etkisinin kanıtlarını gördü.

Etkilerin tartışmalı silahlarla tutarlı olduğunu söyleyen üç silah uzmanına bölgeden görüntüler gösterildi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün silah bölümünde kıdemli araştırmacı olan Mark Hizney, "Bu etkiler misket bombalarından geliyor, bu klasik bir imza" dedi.

Misket bombaları yasaklı, çünkü havada patlayarak, geniş bir alana gelişigüzel bir şekilde düşüyor ve potansiyel olarak sivilleri riske atan bir dizi küçük bombayı serbest bırakıyor.

Daha küçük bombalar da genellikle çarpma anında patlamıyor ve gelecek yıllar için bir tehdit oluşturuyor.

120'den fazla ülke, bu silahların kullanımını yasaklayan bir anlaşma imzaladı; ancak ne Rusya ne de Ukrayna imzacı değil.