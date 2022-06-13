Altın ve dolar haftaya yükselişle başladı

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İstanbul serbest piyasada dolar güne yüzde 0,96 değer artışıyla 17,27 liradan başladı.

Euro 18,13 liradan el değiştiriyor. Euronun günlük kazancı yüzde 0,75'i buldu. Sterlin 21,26 liraya yükseldi. Cuma günü piyasa kapanışını dolar 17,01, euro 17,88 liradan yapmıştı.

Altın fiyatları da yükselmeye devam ediyor. Gram altın 1034 liradan, çeyrek altın 1701 liradan satılıyor.

Tam altın ise artık 7 bin lira sınırına doğru gidiyor. İstanbul serbest piyasada tam altın haftaya 6 bin 790 liradan başladı.

Uluslararası piyasalarda ise ons altının fiyatı yaklaşık yüzde 0,50 geriledi. Altının ons fiyatı 1863 liradan işlem görüyor.