Politika

Sadr’ın başbakan adayı, adaylıktan çekildi

Irak’ta milletvekillerini parlamentodan istifa ettiren Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr’ın başbakan adayı Muhammed Cafer es-Sadr da adaylıktan çekildiğini duyurdu.
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Irak Cafer es-Sadr Mukteda es-Sadr Irak

ERBİL (K24)

Muhammed Cafer Sadr, sosyal medya hesabından adaylıktan çekilme kararını açıklayarak, "Mukteda Sadr’ın ulusal ve reformist projesi için aday gösterilmeyi kabul etmiştim. Ancak geri çekilme zamanı geldi" ifadelerini kullandı.

Sadr, Cafer Sadr’ı başbakan adayı olarak göstermişti.

Mukteda es-Sadr, 329 sandalyeli mecliste sayısı 75 olan milletvekillerine hükümet kurma sürecinde İran’a yakın Şii gruplarla anlaşamadığı için istifa etme çağrısı yapmış, onlar da istifa etmişti. Parlamento Başkanı Muhammed Halbusi de Sadr Bloku vekillerinin istifasını kabul etmişti.

Irak’ta Ekim 2021’de yapılan genel seçimlerde Sadr’ın grubu 329 sandalyeli Parlamentonun birinci partisi olmuştu. Ancak İran’a yakın Şii çatı kuruluş ile Sadr arasında hükümetin kurulması konusunda anlaşmazlıklar yaşanmıştı. Sadr, İran destekli rakipleriyle hükümet ittifakı oluşturmayacağını defalarca dile getirmişti.

Mukteda Sadr Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve Sünni Egemenlik Koalisyonu ile hükümeti oluşturmak için "Ulusal Kurtuluş" isimli üçlü ittifak kurmuştu.

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