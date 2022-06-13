Başkan Barzani: Sadr’ın kararına saygı duyuyoruz
ERBİL (K24)
Twitter hesabından açıklamaya yapan Başkan Mesud Barzani, Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr’ın aldığı karara saygı duyduklarını ve sonraki gelişmeleri takip edeceklerini belirtti.
Mukteda es-Sadr dün Başkan Mesud Barzani’yi telefonla aramış, iki isim Irak’ın durumu ve siyasi süreçteki son gelişmeleri görüşmüştü.
Görüşmenin ardından Sadr, Sadr Bloku parlamenterlerinden istifa etmelerini istedi. İstifalar Parlamento Başkanı Muhammed Halbusi tarafından kabul edildi.
Sadr’ın başbakan adayı Muhammed Cafer es-Sadr da adaylıktan çekildiğini duyurdu.
نحترم قرار سماحة السيد مقتدى الصدر وسنتابع التطورات اللاحقة.— Masoud Barzani (@masoud_barzani) June 13, 2022