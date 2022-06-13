Politika

Başkan Barzani: Sadr’ın kararına saygı duyuyoruz

Başkan Barzani, Sadr’ın kararına saygı duyduklarını ve gelişmeleri takip edeceklerini bildirdi.
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kürdistan Mesud Barzani Mukteda es-Sadr

ERBİL (K24)

Twitter hesabından açıklamaya yapan Başkan Mesud Barzani, Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr’ın aldığı karara saygı duyduklarını ve sonraki gelişmeleri takip edeceklerini belirtti.

Mukteda es-Sadr dün Başkan Mesud Barzani’yi telefonla aramış, iki isim Irak’ın durumu ve siyasi süreçteki son gelişmeleri görüşmüştü.

Görüşmenin ardından Sadr, Sadr Bloku parlamenterlerinden istifa etmelerini istedi. İstifalar Parlamento Başkanı Muhammed Halbusi tarafından kabul edildi.

Sadr’ın başbakan adayı Muhammed Cafer es-Sadr da adaylıktan çekildiğini duyurdu.

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