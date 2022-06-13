Iğdır’da 1237 göçmen ülkelerine gönderildi

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5-13 Haziran tarihleri arasında, Göç İdaresi Müdürlüğünce, farklı illerde yakalanarak Iğdır'daki Geçici Geri Gönderme Merkezine getirilen 1237 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen, 8 charter uçuşla sınır dışı edildi.

Iğdır'da bu yıl, 15 charter uçuşuyla toplam 2 bin 794 göçmen ülkelerine yollandı.

GÖNDERİLEN GÖÇMEN SAYISI 37 BİN 121’E ULAŞTI

Bu yıl ülkesine gönderilen göçmen sayısı 37 bin 121'e ulaştı, şu ana kadar sınır dışı edilenlerin sayısı ise geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 89 arttı.

27 Ocak 2022'den itibaren Afganistan'a uçuşların başlamasıyla ülke genelinde 13 bin 921'i 79 charter uçuşları, 6 bin 878'i de tarifeli uçuşlarla olmak üzere 20 bin 799 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi.

Türkiye genelinde farklı tarihlerde yakalanan ve İl Göç İdaresine bağlı geri gönderme merkezlerinde geçici süreyle barındırılan göçmenlerin ülkelerine gönderilmeleri için yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.