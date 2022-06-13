Politika

İsrail’den Hizbullah’a gözdağı: Binlerce hedef belirledik

İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi, Lübnan'da bir sonraki savaş sırasında imha edilecek Hizbullah’a ait binlerce hedefin belirlendiğini açıkladı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
İsrail askerleri
İsrail askerleri
ortadoğu İsrail Lübnan Hizbullah gözdağı

HABER MERKEZİ

İsrail ordusunun internet sitesinde yayımlanan yazılı açıklamasında Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi, "Komuta karargahı, roket güdümlü el bombaları, fırlatıcılar ve bu hedeflerin daha fazlası olan tüm hedefler saldırı planında. Tüm bu hedefler Lübnan'da vurulacak" ifadelerini kullandı.

İçinde füze olan veya füze yakınında bulunan her ev ile füze komuta merkezinin tümünün savaşta vurulacağını belirten Kochavi, "(Lübnan'daki Hizbullah'a atıfta bulunarak) Düşmanın füze ve roket sisteminde imha edilecek binlerce hedefi belirledik" ifadelerine yer verdi.

Hizbullah'tan ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, 6 Haziran'da Yunanistan'a "Lübnan ile İsrail arasındaki tartışmalı deniz sınırında Tel Aviv için gaz arama çalışmaları yürüten gemiyi ivedi şekilde geri çekme" çağrısı yapmıştı.

Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgeleri İran destekli Hizbullah'ın kalesi olarak tanımlanıyor. Hizbullah ile İsrail ordusu arasında zaman zaman gerginlikler yaşansa da 2013'ten beri ciddi bir çatışma olmadı.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv