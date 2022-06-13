Ukrayna ordusu kabul etti: Severodonetsk merkezinden çekildik

HABER MERKEZİ

Ukrayna Ordusu tarafından Facebook üzerinden yapılan açıklamada, Rus güçlerinin, topçu desteğiyle Severodonetsk’te bir saldırı başlattığı ve Ukrayna güçlerini şehir merkezinden çıkardığı ifade edildi.

Ordu, bölgede taraflar arasında çatışmaların devam ettiğini de bildirdi.

Luhansk Bölgesi Valisi Serhiy Gayday, “Düşman, herhangi bir asker veya mühimmat geçişini engelleyerek Severodonetsk’i tamamen izole etmek istiyor” dedi.

Vali Serhiy Gayday, Rusya’nın şehri 48 saat içinde ele geçirmek için tüm adımları atacağından endişe duyduğunu söyleyerek, bölgedeki durumu “son derece zor” olarak nitelendirdi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Korgeneral Valery Zaluzhny ise, “Dünyanın her metresi kanla kaplı. Sadece bizim kanımızla değil, aynı zamanda işgalcinin kanıyla da” ifadelerini kullandı.

Zaluzhny, Rusya’nın topçu gücüyle çok büyük avantajı olduğunu da ekledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, dün akşam yayınlanan günlük video mesajında, Severodonetsk’te çok şiddetli çatışmalar olduğunu bildirdi.

Zelenskiy, Moskova’nın eğitimli yetersiz kuvvetler konuşlandırdığına ve bunları “savaş için bir yakıt” olarak kullandığına dikkat çekti.

Moskova için Severodonetsk’in kontrolü, Donbas’taki bir başka büyük şehir olan Kramatorsk’a giden yolu açıyor.

Bu da Rusya’yı, nüfusun çoğunluğu Rusça konuşan ve bir kısmı 2014’ten beri Rus yanlıları tarafından kontrol edilen, maden bakımından zengin bu bölgenin tam kontrolü ile hedefine yaklaştıracak bir kazanım olacak.