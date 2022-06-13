Kerkük’te bir çoban DAİŞ tarafından kaçırıldı

KERKÜK (K24)

K24'ün Heftexar köyü sakinlerinden aldığı bilgiye göre, Seyid Kerim Seyid Mihemed adlı çoban, DAİŞ mensupları tarafından kaçırıldı.

Tuzhurmatu nüfusuna kayıtlı olduğu belirtilen çobanın akıbetinin bilinmediği kaydedildi.

Irak Güvenlik güçleri, kaçırılan çoban hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

Heftexar köyü, Dakuk ilçesinin 30 kilometre güneyinde yer alıyor.

16 Ekim 2017'de başta Kerkük olmak üzere Peşmerge Güçleri’nin Kürdistani bölgelerde çekilmesinden sonra bölgede oluşan güvenlik boşluğunu fırsat bilen DAİŞ, Irak ordusu ve sivil halka yönelik saldırılar düzenliyor.