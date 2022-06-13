Spor

Dev transfer resmileşti: Erling Haaland Manchester City’de

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, transferi için Borussia Dortmund ile anlaşma sağladığı Erling Haaland'ı renklerine bağladı.
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avrupa Erling Haaland Manchester City transfer imza

HABER MERKEZİ

Manchester City’den yapılan açıklamada, 21 yaşındaki Norveçli golcü futbolcu Erling Haaland ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Transferin menajer ücretleri ve bonuslarla birlikte Manchester City'ye 85,5 milyon sterline mal olduğu basına yansıdı.

Haaland, kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Ben ve ailem için gurur verici bir gün. Manchester City'nin oyun tarzına hayran olmamak elde değil. Heyecan verici ve çok fazla gol şansı oluşturuyorlar, bu da benim gibi bir oyuncu için mükemmel. Kadroda dünya çapında çok sayıda oyuncu var ve Guardiola tüm zamanların en iyi teknik direktörlerinden biri. Hedeflerimi gerçekleştirmek için doğru yerde olduğuma inanıyorum."

Salzburg'dan Borussia Dortmund'a 2020 yılında transfer olan Norveçli futbolcu, Almanya ekibiyle çıktığı 89 maçta 86 gol kaydetti.

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