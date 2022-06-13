İsrail’den İstanbul’daki vatandaşlarına uyarı: Hemen ayrılın

HABER MERKEZİ

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, bugün yaptığı açıklamada İstanbul'daki vatandaşlarına “Derhal ülkeden ayrılın” çağrısında bulundu.

İran Devrim Muhafızları’nın üst düzey isimlerinden Albay Hassan Sayid Khodaei’nin geçen ay evinin önünde silahlı saldırıya uğrayarak öldürülmesi sonrasında İsrail yönetimi, vatandaşlarına “Türkiye’ye gitmeyin” uyarısında bulunmuştu. Başbakanlıktan yapılan açıklamada, “Son haftalarda İran, üst düzey Devrim Muhafızları yetkilisinin ölümünden İsrail’i sorumlu tuttu ve İran, İsraillilere yönelik bir misilleme gerçekleştirebilir” denmişti.

‘SALDIRI GİRİŞİMLERİ ÖNLENDİ’

İsrail, son olarak da İran'ın Türkiye’deki İsrail vatandaşlarına saldırı girişimlerinin engellendiğini duyurdu.

Ülkenin önde gelen gazetelerinden Jerusalem Post’un bu sabah paylaştığı habere göre, Türkiye’de faaliyet yürüten İranlı bir grubun geçen ay İsrailli hedeflere yönelik saldırı planları İsrailli ve Türk güvenlik birimleri tarafından önlendi.

Basına konuşan İsrailli kaynaklara göre, İsrail ve Türk güvenlik birimleri Türkiye’de İranlı grubun İsrailli turistleri kaçırma girişimlerini engelledi.