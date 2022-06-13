Politika

Yeni Peşmerge Genelkurmay Başkanı göreve başladı

Peşmerge Bakanı Şoreş İsmail ve İçişleri Bakanı Reber Ahmed’in katıldığı törenle Korgeneral İsa Aziz, Peşmerge Genelkurmay Başkanı olarak göreve başladı.
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kürdistan Korgeneral İsa Aziz Cemal Muhammed Peşmerge Şoreş İsmail

ERBİL (K24)

Korgeneral İsa Aziz, Cemal Muhammed Eminki’nin yerine geçerek yeni Genelkurmay Başkanı oldu.

Peşmerge Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Peşmerge Bakanı Şoreş İsmail ve İçişleri Bakanı Reber Ahmed’in katıldığı törende Korgeneral İsa Aziz’in Peşmerge Genelkurmay Başkanı olarak göreve başladığı bildirildi.

Açıklamada, törene ayrıca Peşmerge Bakan Yardımcısı Serbest Lezgin, 80 Peşmerge Birlikleri Komutanı Necat Ali, 1. Destek Birliği Peşmergeleri Komutanı Sihad Barzani, Eski Peşmerge Genelkurmay Başkanı Cemal Muhammed ve çok sayıda askeri ve güvenlik yetkilisinin katıldığı belirtildi.

Törende konuşan Peşmerge Bakanı Şoreş İsmail, bakanlıktaki değişimlerin reform sürecinni bir parçası olduğunu kaydederek, görevi devreden Genelkurmay Başkanı Cemal Muhammed’e hizmetlerinden ötürü teşekkür etti.

İsmail, yeni Genelkurmay Başkanı’na desteğini dile getirdi.

Programda, görevini devreden Genelkurmay Başkanı Cemal Muhammed’e hizmetlerinden ötürü plaket takdim edildi.

 

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