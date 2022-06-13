İstanbul’da Kurdistan24 ve Al Sharq Forum ortaklığıyla forum düzenlendi

İSTANBUL (K24)

İstanbul’da Kurdistan24 Araştırma Merkezi ve Londra merkezli Al Sharq Forum ortaklığıyla, “Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölgesel Dinamikleri: Gerginliği Azaltma ve Zorluklar” başlıklı forum gerçekleştirdi.

Soran Üniversitesi’nden Nahro Zagros moderatörlüğünde gerçekleşen foruma, Selahaddin Üniversitesi’nden Hawri Mansurbeg ile Kamaran Palani konuşmacı olarak katıldı.

Söz konusu forumun ana başlıkları arasında Joe Biden’ın ABD Başkanı olarak seçilmesi, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgını sonrası ekonomik zorluklar ve İran ile sürdürülen “Kapsamlı Ortak Eylem Planı - KOEP” yer aldı.

Forumda, ele alınan başlıkların Ortadoğu ve Kuzey Afrika siyasetinde gerilimleri azaltma ve artırmada önemli etkilerinin olduğu kaydedildi.

Genç dinamiklerin bölgedeki siyasi faaliyetlerine dikkat çekilen konuşmalarda, eski ortaklıkların güçlendirilmesi ve yeni işbirliği yollarının aranmasının önemi vurgulandı.

Bununla birlikte sayısız zorluk ve tehdidin bölgeyi yeni bir şiddet sarmalına sürükleyebileceği konusunda uyaran konuşmacılar, Kürdistan Bölgesi ile Türkiye arasındaki ilişkilere de değindi.

Konuşmacı akademisyenler, yapılan görüşmeleri olumlu bulduklarını kaydederek, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı ve Avrupa’nın imajının zedelenmesinin farklı zeminler oluşturduğunu vurguladı.

Uluslararası temellere dayanan bir dizi ilişkinin sürdürülmesi gerektiğini kaydeden konuşmacılar, bunun bölgesel çıkarları ön plana çıkaracağının altını çizdi.

Forumda ele alınan bazı konu başlıkları şöyle:

KOEP’in Irak-İran ilişkilerine etkisi

İran'ın daha fazla angajmanının Kürtler arası ilişkiler üzerindeki etkisi

Şengal’deki güvenlik durumu

Kürdistan Bölgesi ile Türkiye arasındaki yakınlık

Rojava’daki siyasi durum ve bunun olası sonuçları

Şam rejiminin bölgesel entegrasyona ilişkin çabaları

Dubai, Riyad, Doha, Erbil ve Ankara arasındaki ortak hedefler