İsveç Başbakanı’ndan Türkiye’yle ilgili yeni açıklama

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Andersson, başkent Stockholm'de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Andersson, "Türkiye'nin endişelerini ciddiye alıyoruz ve bunları Finlandiya ile birlikte çözmeye çalışıyoruz. NATO'ya ve üye ülkelere sunacak çok şeyimiz var. İsveç ve Finlandiya, Türkiye de dahil olmak üzere NATO ülkelerine güvenlik katkısında bulunacaktır" ifadelerini kullandı.

Stoltenberg ise İsveç'in terörle mücadele mevzuatını değiştirmeye başlamasını ve müstakbel bir NATO üyesi olarak silah ihracatı için yasal çerçeve sağlayacak olmasını memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Bu iki gelişmenin Türkiye'nin endişelerini gidermek için kilit önemde olacağını belirten Stoltenberg, mümkün olan en kısa sürede bunların giderilip İsveç ve Finlandiya'nın üye olmasını sağlamak için çalıştıklarını ifade etti.