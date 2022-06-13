Neçirvan Barzani’den Kürdistani taraflara birlik çağrısı

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Irak’ın içerisinde bulunduğu duruma dikkat çekerek, Kürdistani taraflara birlik çağrısında bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, “Irak’taki son siyasi gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz” dedi.

Hiçbir kaos durumunun oluşmamasını umduklarını kaydeden Neçirvan Barzani, Irak Parlamentosu’nun tüm Iraklıların temsilciliğini yapmasını umduğunu ifade etti.

Neçirvan Barzani açıklamasında, tüm Kürdistanlı taraflara birlik çağrısında bulundu.