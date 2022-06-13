Başbakan: Su ve gıda güvenliği için her türlü çaba gösterilmeli

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, su ve gıda güvenliğinin sağlanması için her türlü çabanın gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Tarım ve Su Kaynakları Bakanlığı'nı ziyaret eden Başbakan Mesrur Barzani, Bakan Begerd Talabani tarafından karşılandı.

Başbakan’ın başkanlığında toplantının gerçekleştirildiği bakanlıkta, Tarım ve Su Kaynakları Bakanı Begerd Talabani, tarım ve gıda güvenliğine dair çalışmalarıyla ilgili sunumda bulunurken, konuya verdiği önemden ötürü Başbakan’a teşekkür etti.

Başbakan ise, hükümetin tarımı güçlü ekonominin temellerinden biri olarak gördüğünü kaydederek, Kürdistan’ın doğası ve topraklarından en iyi şekilde istifa edilmesi ve Kürdistan halkına hizmet edilmesi gerektiğini belirtti.

Su ve gıda güvenliğinin sağlanması için her türlü çabanın gösterilmesi gerektiğini bildiren Başbakan, farklı ülkelere yaptığı ziyaretlerdeki görüşmelerde, tarım konusunu sürekli gündeme aldığını ifade etti.

Su kaynaklarını korunması ve yeni barajların inşa edilmesinin öneminin altını çizen Başbakan, bunun elektrik üretimini artırmak için de gerekli olduğunu belirtti.