Doğal Kaynaklar Bakanlığı: Hiçbir Irak mahkemesi Kürdistan gaz yasasını iptal edemez

ERBİL (K24)

Doğal Kaynaklar Bakanlığı, hiçbir Irak mahkemesinin Kürdistan Bölgesi’nin gaz yasasını iptal etme yetkisinin bulunmadığını açıkladı.

Kürdistan Bölgesi Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 2007 yılında yürürlüğe giren 22 nolu Kürdistan petrol ve gaz yasasının, Irak Anayasası’na uygun olarak Kürdistan Parlamentosu tarafından çıkarıldığı belirtildi.

Geçtiğimiz 19 Mayıs’ta, Irak Petrol Bakanlığı’nın talebi üzerine Bağdat’taki Ticaret Mahkemesi’nin Kürdistan Bölgesi’nde çalışan uluslararası enerji şirketlerini çağırdığı bilgisine yer verilen açıklamada, mahkemenin şirketleri çağırmasının son yasal olmayan adım olduğu ifade edildi.

Irak Yüksek Federal Mahkemesi’nin Kürdistan Bölgesi’nin petrol ve gaz yasasına ilişkin kararının ardından Başbakan Mesrur Barzani tarafından yapılan açıklamada, söz konusu kararın reddedildiğinin açıkça vurgulandığının kaydedildiği açıklama, Irak Yüksek Federal Mahkemesi’nin anayasaya göre kurulmadığı ve böyle bir karar almaya hakkının olmadığı kaydedildi.

KÜRDİSTAN PETROL VE GAZ YASASI

Irak Yüksek Federal Mahkemesi, 15 Şubat 2022’de Kürdistan Bölgesi’nin gaz ve petrol yasasının "Irak anayasasına aykırı olduğuna ve ihraç gelirlerinin Bağdat’a teslim edilmesi gerektiğine" dair karar çıkardı.

Kürdistan Parlamentosu, 6 Ağustos 2007’de "Kürdistan Bölgesi Petrol Yasası"nı kabul etmişti.

Parlamento’da onaylanan yasaya göre, bölgedeki petrollerin işletilmesi için "Kürdistan Ulusal Petrol Şirketi" kurulmasına karar verilmişti.