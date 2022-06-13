ABD’de hava sıcaklığı uyarısı: 100 milyon kişi etkilenecek

ABD'de yaklaşık 100 milyon kişiye orta-batı eyaletlerinde etkili olan ve doğuya doğru ilerleyen hava sıcaklıklarına karşı önlem almaları uyarısında bulunuldu.