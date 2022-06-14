Sağlık

İngiltere'de maymun çiçeği vakası 470’e yükseldi

İngiltere’de tespit edilen yeni 104 maymun çiçeği virüsü ile birlikte toplam vaka sayısı 470’e yükseldi.
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HABER MERKEZİ

İngiliz sağlık yetkilileri, Afrika'nın ötesinde en büyük maymun çiçeği salgının görüldüğü İngiltere'de 104 maymun çiçeği vakası daha tespit edildiğini duyurdu.

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı yaptığı açıklamada, ülke genelinde büyük çoğunluğu erkeklerde olmak üzere 470 maymun çiçeği vakası olduğunu söyledi.

Bilim insanları, enfekte bir kişiyle, giysileri veya çarşaflarıyla yakın, fiziksel temas halinde olan herkesin maymun çiçeğine yakalanmaya duyarlı olduğu konusunda uyarıyor.

İngiltere verilerine göre şimdiye kadar vakaların yüzde 99'u erkeklerde ve çoğu Londra'da.

Mayıs ayında, Dünya Sağlık Örgütü'nün önde gelen bir danışmanı, Avrupa'daki maymun çiçeği salgınının, İspanya ve Belçika'da büyük olasılıkla cinsle ilişki yoluyla yayıldığını söyledi.

Geçen hafta WHO, maymun çiçek hastalığının endemik olmadığı 28 ülkeden bin 285 maymun çiçeği vakası bildirildiğini söyledi.

Afrika dışında herhangi bir ölüm bildirilmedi. İngiltere'den sonra en fazla vaka İspanya, Almanya ve Kanada'da.

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