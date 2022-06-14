Politika

Canan Kaftancıoğlu’nun siyasi parti üyeliği düşürüldü

Yargıtay başsavcılığı, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun siyasi parti üyeliğini düşürdü.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
canan
canan
türkiye canan kaftancıoğlu CHP

HABER MERKEZİ

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında Yargıtay 3’üncü Dairesi’nin beş ayrı suçlamadan verilen mahkumiyet kararının üçünü onamasıyla dört yıl 11 ay 20 günlük hapis cezası kesinleşmişti. Kaftancıoğlu, 31 Mayıs’ta infaz işlemleri için götürüldüğü Silivri Cezaevi’nden denetimli serbestlikle çıkmıştı.

Yargıtay, yerel mahkemenin Türk Ceza Yasası’nın 53’üncü maddesine göre ‘parti yöneticisi olmasına kısıtlama’ getirilmesini öngören cezayı da onadığı için Kaftancıoğlu’nun il başkanlığına devam edip etmeyeceği ve ileride milletvekili olup olamayacağı tartışılıyordu.

Kaftancıoğlu’nun siyasi parti üyeliği Yargıtay başsavcılığı tarafından düşürüldü. Karar genel merkeze gönderildi. Kaftancıoğlu’nun üyeliğinin düşürülmesi ile İstanbul İl Başkanlığı da infaz süreci tamamlanana kadar resmen bitmiş olacak.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Siyasi yasak kararını tanımıyoruz mahkemeyi tanımıyoruz. Canan Kaftancıoğlu İstanbul İl başkanımızdır. Nokta" demişti.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv