Canan Kaftancıoğlu’nun siyasi parti üyeliği düşürüldü

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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında Yargıtay 3’üncü Dairesi’nin beş ayrı suçlamadan verilen mahkumiyet kararının üçünü onamasıyla dört yıl 11 ay 20 günlük hapis cezası kesinleşmişti. Kaftancıoğlu, 31 Mayıs’ta infaz işlemleri için götürüldüğü Silivri Cezaevi’nden denetimli serbestlikle çıkmıştı.

Yargıtay, yerel mahkemenin Türk Ceza Yasası’nın 53’üncü maddesine göre ‘parti yöneticisi olmasına kısıtlama’ getirilmesini öngören cezayı da onadığı için Kaftancıoğlu’nun il başkanlığına devam edip etmeyeceği ve ileride milletvekili olup olamayacağı tartışılıyordu.

Kaftancıoğlu’nun siyasi parti üyeliği Yargıtay başsavcılığı tarafından düşürüldü. Karar genel merkeze gönderildi. Kaftancıoğlu’nun üyeliğinin düşürülmesi ile İstanbul İl Başkanlığı da infaz süreci tamamlanana kadar resmen bitmiş olacak.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Siyasi yasak kararını tanımıyoruz mahkemeyi tanımıyoruz. Canan Kaftancıoğlu İstanbul İl başkanımızdır. Nokta" demişti.