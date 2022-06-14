Politika

Şam: Türkiye'nin ‘güvenli bölge’ planının amacı bölgenin demografisini değiştirmek

Suriye Halk Meclisi, Türkiye’nin Rojava’daki planı için “güvenli bölge adı altında bölgeyi işgal etmek ve bölgenin demografisini değiştirmek” nitelemesinde bulundu.
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suriye suriye parlamentosu Türkiye operasyon Rojava

HABER MERKEZİ

Suriye Halk Meclisi (Parlamento), Türkiye’nin Rojava’ya yönelik olası askeri operasyona ilişkin açıklama yaptı.

Türkiye'nin Rojava’daki ‘güvenli bölge’ kurma planının açık bir işgal ve saldırı olmasının yanı sıra, bölgede zorunlu göç ve demografiyi değiştirmenin bir parçası olduğu belirtilen açıklamada, “Suriye, işgalcilere ve terör saldırılarına karşı devletinin egemenliğini, bağımsızlığını, toprağını, halkın birlik ve güvenliğini korumak için tüm meşru siyasi, askeri araç ve yöntemi kullanma hakkına sahiptir” denildi.

Açıklamada, "Türk rejiminin cumhurbaşkanı halen hukuka, anayasaya, uluslararası ve insani standartlara aykırı açıklamalar yapıyor" ifadelerine yer verildi.

Suriye Halk Meclisi açıklamasında ayrıca, Türkiye ve kendisine bağlı silahlı gruplar tarafından Rojava’da bazı köylerin bombalanmasını şiddetle kınadı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Rojava’ya yönelik yeni bir askeri operasyon yapacaklarını söylemiş, bölgede 30 kilometre derinliğinde bir ‘güvenli bölge’ kurulacağını duyurmuştu.

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