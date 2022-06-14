MAK Araştırma Başkanı: Kürt seçmen bu seçimin kilit seçmeni

İSTANBUL (K24)

MAK Danışmanlık Araştırma Şirketi Başkanı Mehmet Ali Kulat, Türkiye’de yapılacak seçimlerde Kürt seçmenin yaklaşımını K24’e değerlendirdi.

Kulat, Türkiye’de erken seçim ihtimalinin azaldığını ifade ederek, “Çünkü hükümet şu anda seçimi kazanma konusunda çok rahat bir yerde değil, hatta kaybetmeye daha yakın bir yerde. Bundan dolayı ben erken seçim ihtimalinin gittikçe azaldığını düşünüyorum” dedi.

Anketlere göre Kürt kentlerinde AK Parti’den başka partilere oy kaydığının göründüğünü ifade eden Kulat şunları söyledi:

“Öncelikle şunu söyleyelim; HDP’nin kendisine ait bir Kürt seçmen grubu var. Bu çok dağılmış durmuyor, büyük oranda yerinde duruyor. Ancak HDP cumhurbaşkanlığı seçiminde bir aday çıkarır mı çıkarmaz mı buna bağlı olarak Kürt seçmenin davranışı değişir. Kürtlerin bir kısmı da uzun süredir AK Parti’yi destekliyordu. AK Parti’ye giden Kürt seçmende azalma görüyoruz. Çünkü orada özellikle Türkiye’nin Doğu ve Güneydoğusunda geçmişte olmadığı kadar DEVA Partisi, Gelecek Partisi, İYİ Parti ve CHP’nin görülmeye başlandığını görüyoruz. Eskiden bu partiler hemen hemen hiç yoktu ama şimdi az da olsa bu partiler bölgede görülmeye başladı. Yani diyelim ki CHP bir ilde yüzde 1-2-3 oy alıyordu şimdi yüzde 5-6 alacaktır. Çünkü anketlerden bu anlaşılıyor. Aynı durum DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve İYİ Parti için de geçerli.”

“HDP’NİN BARAJI AŞMASI İÇİN VERİLEN EMANET OYLAR CHP’YE DÖNDÜ”

Gelecek seçimlerde HDP’nin aldığı “emanet oylar”ın CHP’ye gideceğini vurgulayan MAK Araştırma Başkanı, “HDP’nin yüzde 10 barajı meselesi yüzde 7’ye inince işin rengi biraz değişti. Çünkü emanet giden ve HDP barajı aşsın diye verilen 2-3 puan destek oylar vardı onlar tekrar CHP’ye dönmüş oldu. Bunlar Kürt olmayan, çoğunlukla CHP’li olan seçmendir” ifadelerine yer verdi.

KÜRT SEÇMEN KILIÇDAROĞLU’NU DESTEKLER Mİ?

Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olması durumunda, Kürt seçmenin kendisini destekleyip desteklemeyeceğiyle ilgili soruya Kulat şöyle cevap verdi:

“Şöyle destekler: Birincisi, Alevilik üzerinden Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Türkiye’de mezhepler meselesi önemli. Ancak yaşı 30’un altında olan seçmen için mezhep meselesi çok önemli bir sorun değil. İkincisi, tabi Kemal Kılıçdaroğlu aday olacak ama Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı aday olduğunda Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı arasında bir fark var. Cumhur İttifakı’nda Sayın Recep Tayyip Erdoğan ülkeyi yönetiyor, diğer partiler destek veriyor. Yani MHP ve BBP vs. gibi partilerin resmi bakanları filan yok. Ancak Millet İttifakı böyle olmayacak. Millet İttifakı’nın 6 bileşeninin hepsi kabinede olacaklar veya cumhurbaşkanı yardımcısı olacaklar. Bir ittifaktan ziyade bir koalisyon var orda. Dolayısıyla herkes kendi partisinin liderini desteklemek adına çalışınca doğrudan Kemal Kılıçdaroğlu’na oy vermiş olacaklar. Yani iki ittifak birbirinden farklı. Ayrıca HDP güçlü bir aday çıkarırsa seçimin ikinci tura kalması muhtemel olur. Eğer aday çıkarmazsa ya da sembolik bir aday çıkarırsa seçimi Millet İttifakı ilk turda kazanır. Yani Kürt seçmen bu seçimin kilit seçmenidir.”

KÜRT SEÇMEN NE İSTİYOR?

Kürtlerin talepleri hakkında ise Kulat şu değerlendirmede bulundu:

“Kürt seçmen, AK Parti’nin şu anki hükümet sistemi içerisinde kendisini ihmal ettiğini düşünüyor. Yani yol yaptı, hastane yaptı, bölgeye bir sürü alt yapı hizmeti yaptı ama mesela bölgede Kürtleri temsil eden bakan ve etkili milletvekilleri yok şu anda. Böylece bir temsil problemi yaşıyor Kürtler. Türkiye, Kürt meselesinde iki sorun yaşadı. Bir dönem çözüm süreci diye bir süreç yaşadı ki sonu çok kötü bitti. Bir dönemde de tamamen ret politikası uygulandı. Kürtler her ikisini de istemiyor. Kürtler, onun yerine kendilerine ait bir kısım sorunların çözülmesini, kendilerinin bu anlamda dikkate alınmasını istiyorlar. Bu anlamda istediklerini iktidarda bulabilmiş değiller. Bundan dolayı Kürtler muhalefetin CHP ile Deva Partisi kanadıyla temas halinde hareket ediyor. Tabi burada HDP’nin kapatılması durumunda dengeler değişebilir. Burası Türkiye, belli olmaz, seçime yakın kapatılması muhtemel. Genç Kürtlerin isteklerine gelince… Genç Kürt seçmen ile genç Türk seçmenin istekleri çok farklı değil. Gençler, Türkiye’nin adalet, işsizlik ve ekonomi gibi temel sorunlarının çözülmesini istiyor. Ayrıca göçmen meselesi gibi sorunlar da herkesin ortak sorunu haline geldi. Yani bu konularda Türkiye’de bir Türk’ü rahatsız eden bir mesele bir Kürt’ü de rahatsız ediyor.”

MAK Araştırma Başkanı son olarak, Erdoğan’ın Türkiye’de Kürt sorununun kalmadığını söylemesi ile DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve CHP gibi partilerin Kürt meselesinin çözümüne yönelik açıklamalarının olası seçimde etkili olacağını, böylesi açıklama ve söylemlerin Kürt seçmenin dikkatini çektiğini söyledi.