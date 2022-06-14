Ekonomi

Kürdistan Bölgesi ve BAE ortak iş konseyi kurmayı hedefliyor

Kürdistan Bölgesi ile BAE arasında oluşturulması planlanan ortak iş konseyinde iki taraf arasındaki ekonomik ilişkilerin artması amaçlanıyor.
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kürdistan Kürdistan Bölgesi BAE İş konseyi

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Yatırım Kurulu Başkanı Muhammed Şukri, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Erbil Başkonsolosu Ahmed Zahiri ile bir araya geldi.

Yatırım Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, söz konusu görüşmede Kürdistan Bölgesi ile BAE arasındaki ticari bağların geliştirilmesi için ortak iş konseyinin kurulması konusu gündeme geldi.

Kurul, iş konseyi ile amaçlarının Erbil ve Abu Dabi arasındaki bağları güçlendirmek olduğunu bildirdi.

Söz konusu konseyin iki taraf arasında köprü görevi göreceği ve ikili yatırımların artmasına vesile olacağı kaydedildi.

Ayrıca açıklamada, BAE’nin Kürdistan Bölgesi ile tarım sektöründeki bağlarını da geliştirmeyi düşündüğü ifade edildi.

Öte yandan Yatırım Kurulu Başkanı'nın aktardığına göre BAE bankaları, Kürdistan Bölgesi’nde en az 6 şube açmak istiyor.

Başbakan Mesrur Barzani, özellikle tarım ve yatırım sektörlerinde ekonomik bağları geliştirmek için bu yıl Körfez ülkesini üç kez ziyaret etmişti.

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