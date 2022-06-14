Politika

Rojhilat’ta İran-Irak Savaşı'ndan kalma mayın patladı: 1 ölü

Doğu Kürdistan’ın (Rojhilat) Serdeşt kenti kırsalında İran-Irak Savaşı'ndan kalma mayının patlaması sonucu sınır komutanlığında görevli bir astsubay hayatını kaybetti.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan İran-Irak savaşı Doğu Kürdistan Serdeşt Mayın patlaması Rojhilat

HABER MERKEZİ

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Serdeşt Valisi Husropur, bölgede İran-Irak Savaşı'ndan kalma mayının infilak ettiğini belirtti.

Husropur, "Serdeşt sınır komutanlığında görevli Astsubay Mehdi Barzeger, akşam saatlerinde devriye gezerken mayın patlaması nedeniyle hayatını kaybetti" dedi.

İran ile Irak arasında 22 Eylül 1980'de başlayan savaş, iki tarafın da kabul ettiği 598 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla 20 Ağustos 1988'de sona ermişti.

Savaş yıllarında sınırlara döşenen mayınlar ve patlamamış havan topu mermileri gibi mühimmatlar, halen ölümlere ya da yaralanmalara neden oluyor.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv