Ukrayna: Kentin yüzde 80'i Rusya’nın kontrolünde

HABER MERKEZİ

Rus ordusu, Severodonetsk'in tamamını ele geçirmek için saldırılarını yoğunlaştırdı.

Kiev'den yapılan açıklamaya göre, kentin yaklaşık yüzde 80'i Rusya'nın kontrolünde.

Rusya Savunma Bakanlığı ise Azot kimya fabrikasında bulunan Ukrayna güçlerine "teslim ol" çağrısı yaptı. Yarına kadar süre tanıdı. Fabrikadaki sığınaklarda bulunan sivillerin tahliyesi için insani koridor açılacağı da duyuruldu.

Sığınaklarda 500 sivilin bulunduğu tahmin ediliyor. Ukrayna'nın diğer bölgeleri de Rus güçlerin saldırısı altında.

Bu arada Ukrayna ordusuna ait bir MiG-29 savaş uçağı ile bir Mi-24 helikopterin düşürüldüğü bilgisi paylaşıldı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı ise Rusya'nın kayıplarına ilişkin bilgi paylaştı.

32 bin 500 Rus askerin öldürüldüğü, bin 434 tank, 213 uçak ve 179 helikopterin imha edildiği açıklandı.

UKRAYNA'NIN DOBROPILLYA ŞEHRİNE RUS HAVA SALDIRISI DÜZENLENDİ

Öte yandan Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk bölgesinde bulunan Dobropillya şehrine Rus güçlerince düzenlenen hava saldırısında bir kişi hayatını kaybederken füzenin düştüğü alandaki evler yıkıldı.

Donetsk bölgesindeki Pokrovsky ilçesinde bulunan ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin kontrol ettiği Dobropillya şehrinde 00.00 sularında düzenlenen hava saldırısında bazı evler tamamen yıkıldı bazıları ise ağır hasar gördü.