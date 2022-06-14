Spor

Sahada saldırıya uğrayan hakem hayatını kaybetti

El Salvador'da bir hakem, taraftarların ve oyuncuların saldırısına uğradıktan sonra hayatını kaybetti.
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dünya Hakem El Salvador Saldırı Maç

HABER MERKEZİ

El Salvador Futbol Federasyonu (FESFUT), maç sırasında saldırıya uğrayan hakem Jose Arnoldo Amaya'nın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Amaya, geçen hafta sonu San Salvador'daki Toluca stadyumunda oynanan amatör bir maçta taraftarlar ve oyuncular darp edilmişti.

Olay, 20 yıllık tecrübeye sahip hakemin bir oyuncuya ikinci sarı kart göstermesinin ardından yaşandı. İç kanamayla hastaneye kaldırılan 63 yaşındaki hakem kısa süre sonra hayatını kaybetti.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Ülkedeki farklı spor salonlarında meydana gelen tüm şiddet eylemlerini kınıyoruz" denildi.

Başkan Hugo Carrillo ise, "Federasyon olarak hakem Jose Arnoldo Amaya'nın başına gelenleri kınıyoruz ve yetkililerin hakemin öldürülmesinden sorumlu olanları bulabileceklerine inanıyoruz." Açıklamasında bulundu.

 

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