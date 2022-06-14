Politika

Rusya’dan İngiltere’ye yaptırım: Listede 49 kişi bulunuyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İngiliz gazeteciler, savunma sanayi yöneticileri ve ordu mensuplarından oluşan 49 kişiyi yaptırım listesine aldı.
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dünya Rusya İngiltere Yaptırım

HABER MERKEZİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İngiltere'de hükümetin Rusya'nın önde gelen gazeteciler ve savunma sanayi temsilcilerine yönelik Rus karşıtı yaptırımlar getirdiği hatırlatıldı.

Bununla bağlantılı olarak İngiltere'nin büyük medya kuruluşlarında çalışan gazeteciler, yöneticiler ile İngiliz savunma sanayi yöneticileri, savunma lobisi mensupları ve İngiltere Silahlı Kuvvetleri temsilcilerinden oluşan 49 kişi hakkında yaptırım kararı alındığı belirtilen açıklamada, listeye dahil olan kişilerin Rusya Federasyonu topraklarına girişlerinin yasaklandığı kaydedildi.

Açıklamanın devamında 29 kişilik İngiliz medya mensubunun isimleri ile 20 kişilik savunma sanayi ve ordu mensuplarının isimleri yayımlandı.

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